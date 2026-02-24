L’AI di Spotify crea la tua playlist perfetta | disponibile ora in Europa

Spotify ha lanciato in Europa la funzione Prompted Playlists, perché l’intelligenza artificiale può creare playlist personalizzate da brevi descrizioni. Questa novità permette agli utenti di ottenere subito una selezione musicale adatta ai loro gusti, basta scrivere qualche parola. La funzione utilizza algoritmi sofisticati per interpretare le richieste e proporre brani rilevanti. Ora gli ascoltatori possono scoprire nuovi brani senza cercarli manualmente, sfruttando la potenza dell’AI.

Spotify porta in Europa le Prompted Playlists, la funzione basata su intelligenza artificiale che genera playlist partendo da semplici descrizioni testuali. Dopo i test iniziali in Nuova Zelanda e il recente lancio in Stati Uniti e Canada, ora gli abbonati Premium in Regno Unito, Irlanda, Australia e Svezia possono provarla. L'Italia, invece, deve ancora attendere, ma la rapida espansione lascia sperare in un futuro prossimo anche nel nostro Paese. Questa funzione rivoluziona il modo di scoprire nuova musica. Non è più necessario cercare singoli brani o artisti: basta scrivere un prompt testuale descrivendo il mood, la situazione o l'ispirazione desiderata.