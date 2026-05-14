In un audio diffuso, una persona commenta l’episodio legato a uno scontrino, sottolineando l’importanza di prestare attenzione all’ora. Nel messaggio, si fa riferimento a una visita a una piazza durante una festa del patrono e alla successiva visita il giorno seguente. La registrazione include anche parti di conversazione che risultano poco chiare, rendendo difficile ricostruire con precisione l’accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o nomi specifici relativi agli eventi o alle persone coinvolte.

“Poi se mi dice piazza Ducale, ho trovato.(incomprensibile) suppongo che era la festa del patrono. Sono tornato il giorno dopo, il giorno dopo sono tornato”. E ancora: “Intanto faccio il pieno anche se. più che ben conservato, io credo che quello scontrino. l'ho conservato. È stata fatta vedere a tutti la fotocopia. Su questo qua bisogna stare attenti sull'ora, perché.. Sì, questa cosa dello scontrino.”. Si tratta di un nuovo soliloquio di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. L'audio è stato trasmesso durante la messa in onda di “Dentro La Notizia”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, sollevando nuovi dubbi sull'ormai noto “scontrino-alibi” del 38enne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il nuovo audio di Sempio sullo scontrino: “Bisogna stare attenti sull'ora”

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