Un giovane talento ha attirato l'attenzione al Foro Italico durante un torneo internazionale. Il diciannovenne, studente universitario, ha messo in crisi alcuni dei più esperti giocatori presenti, suscitando la sorpresa tra il pubblico. La sua rapida ascesa nel ranking ATP ha fatto parlare gli addetti ai lavori, che ora si chiedono quali siano le sue reali potenzialità e come abbia raggiunto tali risultati in così poco tempo.

? Cosa scoprirai Chi è il diciannovenne che ha spaventato i tifosi al Foro?. Come ha fatto uno studente universitario a scalare l'ATP così velocemente?. Perché il pubblico ha lanciato un avvertimento diretto a Jannik Sinner?. Quali segnali tecnici ha mostrato lo spagnolo durante l'allenamento sulla terra?.? In Breve Jodar ha abbandonato la University of Virginia per il circuito professionistico.. Il ventenne ha vinto tre trofei Challenger su cemento nel 2025.. A Miami il giovane ha raggiunto il terzo turno battendo Hanfmann e Vukic.. A Madrid Jodar ha raggiunto i quarti di finale perdendo contro Sinner.. Il talento spagnolo Rafael Jodar si è allenato mercoledì 6 maggio sulle superfici in terra battuta del Foro Italico, attirando l’attenzione dei presenti in vista dell’inizio del tabellone maschile del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il talento Jodar stupisce al Foro: “Bisogna stare attenti

Notizie correlate

Leggi anche: La denuncia di Meloni: "Sul web mie foto false. Bisogna stare attenti al pericolo deepfake"

Leggi anche: Nei prati fioriscono i rifiuti. Proteste a Gabicce: : "Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi"

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: ATP Madrid, Sinner: Jodar? Grande talento, sarebbe utile affrontarlo prima di Roma e Parigi; Tutti contro Sinner: così la strada per gli avversari del n.1 a Roma; L'altro Rafa che studia da Alcaraz, ama gli scacchi e il Real; Sinner fa il primo esame a Jodar: Un talento, ci sfideremo spesso.

Internazionali, il Foro scopre Jodar: Lui è molto forteGli Internazionali d'Italia 2026 scoprono Rafa Jodar. Oggi, mercoledì 6 maggio, comincia ufficialmente il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che nei prossimi giorni vedrà impegnato proprio i ... adnkronos.com

Sinner: 'Voglio Jodar a Madrid per preparare Roma e Roland Garros'Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, ha conquistato i quarti di finale del Mutua Madrid Open, ottenendo la sua ventesima vittoria consecutiva dopo aver superato Cameron Norrie con u ... it.blastingnews.com

C'è una collina a Roma che non è una collina. Ci passano sotto ogni giorno in migliaia. La vedono, la ignorano, la scambiano per un rilievo naturale come ce ne sono tanti. Non lo è. Non lo è mai stata. Siamo a Testaccio, rione sud di Roma, a due passi dal Te - facebook.com facebook

ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Roma, Elisabetta #Cocciaretto al 2º turno: battuta l'austriaca #Kraus in due set (6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com