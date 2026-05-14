Il notaio risponde i numeri parziali dell' anno | 100 appuntamenti presi e 92 le consulenze gratuite erogate

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo quadrimestre del 2026, lo sportello gratuito dell’Urp in piazza Cavour ha registrato 100 appuntamenti prenotati e 92 consulenze gratuite fornite. Questi dati rappresentano un aumento rispetto ai periodi precedenti e riflettono l’attività svolta dal servizio nel corso dei primi mesi dell’anno. L’ufficio continua a offrire supporto e assistenza senza costi, rispondendo alle richieste della comunità in modo costante e puntuale.

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Lo sportello gratuito dell’Urp in piazza Cavour registra una crescita importante: sono arrivati giù a 100 gli appuntamenti presi nei primi quattro mesi del 2026 e 92 sono le consulenze gratuite già erogate. Lo scorso anno il servizio aveva raggiunto complessivamente circa 129 cittadini.Come si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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