Il notaio risponde i numeri parziali dell' anno | 100 appuntamenti presi e 92 le consulenze gratuite erogate

Nel primo quadrimestre del 2026, lo sportello gratuito dell’Urp in piazza Cavour ha registrato 100 appuntamenti prenotati e 92 consulenze gratuite fornite. Questi dati rappresentano un aumento rispetto ai periodi precedenti e riflettono l’attività svolta dal servizio nel corso dei primi mesi dell’anno. L’ufficio continua a offrire supporto e assistenza senza costi, rispondendo alle richieste della comunità in modo costante e puntuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui