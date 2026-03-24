Firenze celebra la giornata mondiale dell' endometriosi | marcia di sensibilizzazione incontri e consulenze gratuite

Il capoluogo toscano, tra il 27 e il 29 marzo, ospiterà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’impatto dell’endometriosi, una condizione infiammatoria cronica che colpisce, a livello globale, circa 1 donna su 10 in età riproduttiva, e ha un impatto profondo sulla qualità della vita. Sestre, startup femtech italiana che integra ricerca scientifica e tecnologia per sviluppare protocolli a supporto della fertilità femminile e del benessere mestruale, parteciperà attivamente alla EndoWeekExperience 2026 con eventi che vedranno le donne protagoniste tra consulenze gratuite, tavoli tematici e camminate benefiche nel cuore della città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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