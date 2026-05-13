Kate Middleton a Reggio Emilia | ecco il motivo della visita in città

A Reggio Emilia, la visita di Kate Middleton è stata accolta dalla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Ets. La presenza della duchessa di Cambridge nel capoluogo emiliano ha attirato l’attenzione sulla città e sul modello educativo noto come Reggio Emilia Approach, riconosciuto a livello internazionale. La visita si inserisce nel quadro di un riconoscimento del metodo pedagogico sviluppato nella zona, apprezzato in diversi paesi.

REGGIO EMILIA – La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia viene accolta dalla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Ets come un riconoscimento internazionale del modello educativo nato nella città emiliana e conosciuto in tutto il mondo come Reggio Emilia Approach. A sottolinearne il significato è stato il presidente della fondazione, Francesco Profumo, già ministro dell’Istruzione, che ha parlato di un momento “di grande emozione e di profondo significato” per la comunità educativa reggiana. Secondo Profumo, la presenza della Principessa del Galles non rappresenta soltanto una visita istituzionale, ma anche un segnale di attenzione verso un’idea di educazione fondata sull’ascolto dei bambini, sulla creatività e sulla costruzione delle relazioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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