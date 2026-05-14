Il Papa ha espresso un forte dissenso nei confronti del riarmo dell’Unione Europea, sottolineando come questo possa avere ripercussioni negative su settori come l’educazione e la salute. Nel suo intervento, ha richiamato l’articolo 11 della Costituzione italiana, senza fare riferimenti diretti alle iniziative di rafforzamento militare. La posizione papale si inserisce in un dibattito più ampio sulla politica di difesa e sulle implicazioni sociali di un possibile aumento delle spese militari.

Un intervento deciso contro il riarmo europeo, pur se non lo nomina direttamente e invocando l’ articolo 11 della Costituzione italiana. Papa Leone XIV non è nuovo ad appelli per la pace, ne ha fatto anzi il carattere distintivo del suo papato fin dal discorso iniziale. Ma il modo in cui ne ha parlato ieri alla Sapienza di Roma – ritorno di un papa all’università romana dopo le polemiche per la visita annullata di papa Ratzinger nel 2008 – è stato molto più diretto, preciso, quasi politico. Parlando alla platea composta da docenti, personale amministrativo e, ovviamente, molti studenti, Prevost ha fatto riferimento al “ malessere giovanile ” domandando: “‘Che mondo stiamo lasciando?’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il no di Papa Leone al riarmo Ue in nome della Costituzione: “Non si chiami ‘difesa’, impoverisce educazione e salute”

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