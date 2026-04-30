Manna un club di Serie A ci pensa | il Napoli monitora la situazione

Un dirigente del calcio di Serie A è nel mirino di un club di alta classifica, secondo quanto si è appreso. Dopo aver ottenuto un titolo nazionale e una coppa in carica, potrebbe lasciare il suo ruolo a fine stagione. La società partenopea sta seguendo attentamente la situazione, senza ancora prendere decisioni definitive. La possibile partenza del dirigente interessa diversi osservatori nel panorama calcistico italiano.

Dopo aver conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana da direttore sportivo degli azzurri, Manna potrebbe lasciare Napoli in estate. Nulla di concreto, almeno per il momento, ma un club italiano potrebbe piombare su di lui. Frederic Massara lascerà la Roma a fine stagione e i giallorossi potrebbero contattare proprio Giovanni Manna. Massara saluta Roma: l’addio riapre tutto in casa Napoli. La stagione in corso segna il termine dell’esperienza di Massara alla Roma. La dirigenza giallorossa ha già avviato le valutazioni per il dopo, con tre profili concreti sul tavolo. Giovanni Manna del Napoli rappresenta la soluzione più interessante per una Roma che vuole ricostruire la propria struttura dirigenziale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazione Notizie correlate Palladino può lasciare l’Atalanta, il Napoli monitora la situazioneTra gli allenatori che può scegliere la dirigenza partenopea in caso di addio di Conte c’è anche Raffaele Palladino, che non è sicuro di rimanere... Manna, l’ex Juve si separa dal Napoli? Un club di Serie A lo ha messo nel mirino. I dettaglidi Francesco SpagnoloManna potrebbe lasciare il Napoli per un altro club di Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Roma corteggia il ds Manna ma il Napoli resta la sua priorità; ? Roma: rivoluzione idea Manna, mercato bloccato e rinnovi sospesi; Roma su Manna: il Napoli non lo libera gratis, la cifra richiesta da De Laurentiis; Lukaku, incontro con Conte e Manna dopo il caos: la decisione del Napoli. Manna resta tra i candidati per la Roma, ma non è l'unico: Massara andrà viaIl Corriere dello Sport di questa mattina dedica un ampio approfondimento al summit che vedrà protagonisti Dan Friedkin e Gian Piero Gasperini nel weekend, un incontro per dettare la linea ... tuttonapoli.net Roma su Manna, Tmw: ADL non ha nessuna intenzione di liberarlo gratuitamenteAurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna, segnale chiaro della volontà del club di trattenere una figura ritenuta strategica ... tuttonapoli.net OCCHI PUNTATI SU MANNA - facebook.com facebook