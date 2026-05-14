Il Napoli punta sul difensore | Gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno

Il Napoli si sta preparando a rafforzare la propria rosa con un difensore. Dopo aver trascorso una stagione in prestito al Villarreal, Rafa Marín è ora nuovamente nel mirino del club azzurro. La società ha manifestato interesse per il giocatore, considerandolo come una possibile opzione per la rosa della prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso, mentre Marín aspetta di conoscere il suo futuro e il suo ruolo nel progetto del Napoli.

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Rafa Marín torna al centro dei piani del Napoli dopo una stagione convincente in prestito al Villarreal. Il difensore spagnolo rappresenta la priorità della dirigenza azzurra per blindare la retroguardia. Rafa Marín e la stagione al Villarreal: numeri che convincono. Come rivela Matteo Moretto, esperto di mercato, il Napoli valuta al massimo il rendimento offerto dal centrale in Liga. Gli azzurri credono fermamente nelle qualità del giocatore e lo considerano un profilo molto importante per il futuro della rosa. La stagione in prestito ha trasformato le quotazioni di Marín in netta ascesa, confermando le intuizioni iniziali della società partenopea su un difensore che può diventare un pilastro della difesa nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli punta sul difensore: “Gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A NAPOLI CON LA MAGLIA DELLA JUVE DI MARADONA #bosco #perte #napoli Sullo stesso argomento Da Bastoni e Tonali a Retegui. Poi Carnesecchi e... Dove giocheranno gli azzurri l'anno prossimo?Con la testa e il cuore al Mondiale, ma gli occhi degli azzurri non possono trascurare il mercato ormai in vista. Senesi alla Juventus? Game over, ecco dove giocherà il difensore argentino il prossimo annoSenesi alla Juventus? Game over, ecco dove giocherà il difensore argentino il prossimo anno Miretti è da Juventus? Più di 100 presenze in bianconero... Temi più discussi: Il Napoli punta al poker: vuole Alajbegovic oltre ad Atta. E poi Sanchez e Marin per la difesa; Conte verso la Nazionale, il Napoli punta su Sarri: pronto il piano d’azione – Rep; Pisa-Napoli ancora senza orario. Lega e Prefettura cercano l’intesa; Calciomercato Napoli, rendimento De Bruyne: quale futuro per il belga?. Albiol Koulibaly e Ghoulam erano criticati fino all’arrivo di Sarri. KK stava per partire per pochi milioni, Jorginho c’erano dubbi sul riscatto per 4mln, Mertens non aveva mai giocato punta. Bisogna valutare la carta all’inizio, non dopo la crescita grazie a Sarri x.com Napoli: le ultime sul futuro di De Bruyne e LukakuKevin De Bruyne guida l'attacco del Napoli contro il Como e punta a restare in azzurro per centrare la qualificazione in Champions League ... fantacalcio.it Il Napoli punta al rinnovo di McTominay: c'è il piano per la firma prima del MondialeCon il secondo posto da blindare e una stagione agli sgoccioli, in casa Napoli scatta l'ora di Scott McTominay. Lo scozzese, arrivato in punta di piedi ma diventato subito pilastro, è pronto a legarsi ... tuttomercatoweb.com