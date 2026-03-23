Con la testa e il cuore al Mondiale, ma gli occhi degli azzurri non possono trascurare il mercato ormai in vista. Ovviamente l'orgoglio è al 100% per il pass statunitense. Eppure tutti sanno bene che la qualificazione dell'Italia orienterà anche il loro futuro nei rispettivi club. E tra i preferiti di Gattuso si contano sulle dita di una mano quelli che hanno già scolpito il loro futuro anche per la prossima stagione. La maggioranza, invece, è in bilico. A volte addirittura con la valigia in mano. Prendiamo il caso del portiere Guglielmo Vicario, ormai in rotta con il Tottenham. Le cronache indicano da settimane l'Inter sulle sue tracce e a breve si attendono responsi indicativi su questa trattativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Bastoni e Tonali a Retegui. Poi Carnesecchi e... Dove giocheranno gli azzurri l'anno prossimo?

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