Il Napoli punta di nuovo Kubo della Real Sociedad
Il Napoli ha ripreso i contatti per l’acquisto dell’esterno giapponese in vista della prossima sessione di calciomercato. La squadra partenopea sta cercando di rafforzare il reparto offensivo e ha mostrato interesse per il giocatore, attualmente in forza alla squadra spagnola. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diversi aspetti tecnici e contrattuali che verranno valutati nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa dalle parti coinvolte.
La dirigenza partenopea, in vista della prossima sessione di calciomercato, torna alla carica per l’esterno Kubo della Real Sociedad. Come evidenzia Il Mattino, il nome di Takefusa Kubo potrebbe tornare concretamente nei radar del club partenopeo. L’esterno offensivo della Real Sociedad rappresenta un profilo gradito per qualità tecniche, rapidità e capacità di creare superiorità numerica, caratteristiche considerate ideali per il progetto tecnico del Napoli. Molto dipenderà dalle intenzioni del giocatore e dall’eventuale apertura a una nuova esperienza lontano dalla Liga. In quel caso il club azzurro sarebbe pronto a rifarsi avanti, forte anche del fascino della Champions League, competizione che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella scelta del talento giapponese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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