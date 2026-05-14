Il Napoli punta di nuovo Kubo della Real Sociedad

Il Napoli ha ripreso i contatti per l’acquisto dell’esterno giapponese in vista della prossima sessione di calciomercato. La squadra partenopea sta cercando di rafforzare il reparto offensivo e ha mostrato interesse per il giocatore, attualmente in forza alla squadra spagnola. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diversi aspetti tecnici e contrattuali che verranno valutati nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa dalle parti coinvolte.

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