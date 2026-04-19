Atletico – Real Sociedad 2-2 3-4 ai rigori | la Sociedad vince la Copa del Rey dopo una finale emozionante

La finale della Copa del Rey si è conclusa con una vittoria ai rigori per la Real Sociedad, che ha battuto l'Atletico Madrid dopo una partita ricca di emozioni a Siviglia. La sfida si è conclusa sul punteggio di 2-2 al termine dei tempi regolamentari, con la squadra basca che ha poi prevalso ai rigori, portando a casa il trofeo per la quarta volta nella sua storia. La partita ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

2026-04-19 00:09:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Real Sociedad ha vinto la Copa del Rey per la quarta volta nella storia del club dopo aver battuto l’Atletico Madrid ai rigori al termine di una vibrante gara a Siviglia. Ander Barrenetxea ha segnato praticamente con la prima mossa della partita per la Sociedad prima che Ademola Lookman pareggiasse dopo 18 minuti. Mikel Oyarzabal ha segnato dal dischetto riconquistando il vantaggio della Sociedad prima dell’intervallo, ma Julian Alvarez ha mandato la partita ai supplementari con un gol a meno di 10 minuti dalla fine. Buone occasioni sono mancate da entrambe le parti in quella che è stata una partita emozionante, che alla fine si è risolta ai rigori, con il portiere della Sociedad Unai Marrero l’eroe dopo aver parato due volte.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Atletico – Real Sociedad 2-2 (3-4 ai rigori): la Sociedad vince la Copa del Rey dopo una finale emozionante Notizie correlate Leggi anche: Real Sociedad trionfa ai rigori contro l’Atletico nella Copa del Rey. Copa del Rey: Barça sfiora la rimonta, ma l'Atletico è in finale contro la Real SociedadBarcellona (Spagna) 5 marzo 2026 - La Copa del Rey conclude il suo penultimo capitolo e conferma i verdetti provvisori delle sue gare d'andata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Real Sociedad vince la Copa del Rey! Atletico sconfitto ai rigori; Finale Coppa del Re, Atletico Madrid-Real Sociedad: pronostici, migliori scommesse e quote; La Real Sociedad vince la Coppa del Re: l'Atletico Madrid di Simeone ko ai rigori; La Real Sociedad conquista la sua quarta Coppa battendo l’Atletico. Coppa del Re, Diretta Atletico Madrid Real Sociedad, streaming video tv: scopriremo presto chi delle due squadre alzerà il trofeo (18 aprile 2026)Coppa del Re, Diretta Atletico Madrid Real Sociedad, streaming video tv: scopriremo presto chi delle due squadre alzerà il trofeo (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Real Sociedad trionfa ai rigori contro l’Atletico nella Copa del Rey.La Real Sociedad ha scritto un nuovo capitolo della sua storia calcistica, conquistando la Copa del Rey per la quarta volta nella sua storia. Il trionfo è giunto dopo una finale emozionante contro l’A ... napolipiu.com La è della Al Cholo Simeone non bastano Lookman e Alvarez Gli eroi di San Sebastián sono e #AtleticoMadridRealSociedad #CopaDelRey #DAZN x.com La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore facebook