Oggi 18 aprile si svolgono diverse partite di calcio tra cui Chelsea contro Manchester United, Napoli contro Lazio, Roma contro Atalanta e Atletico Madrid contro Real Sociedad. Questi incontri coinvolgono alcune delle squadre più note del panorama calcistico, con sfide che attirano l’attenzione di tifosi e appassionati. Le partite rappresentano un momento importante per le classifiche di campionato e competizioni europee.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 aprile. Chelsea-Manchester United è il match clou in Premier League ma forse l’enfasi maggiore andrebbe posta su un Tottenham-Brighton nel quale lo stesso Roberto De Zerbi si gioca qualcosa, anche se non a livello contrattuale, perché ha già detto che resterebbe a Londra anche da retrocesso,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 18 aprile: Chelsea-Man United, Napoli-Lazio, Roma-Atalanta, Atletico-Real Sociedad

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