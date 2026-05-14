Il Napoli basket vince l’ultima di campionato e programma un futuro ambizioso

Nell’ultima partita della regular season del campionato di basket di serie A1 20252026, la squadra di Napoli ha conquistato una vittoria netta contro la formazione friulana dell’APU Udine, con il punteggio di 98-71. La gara si è svolta senza ulteriori conseguenze sulla classifica, e la vittoria ha concluso l’insieme delle partite di questa fase. Dopo il match, la squadra ha annunciato piani per un futuro che si preannuncia ambizioso, con obiettivi di crescita e miglioramenti.

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di Giuseppe Ilario Cala il sipario. Nell’ultima gara della regular season del campionato di basket di serie A1 20252026, la Guerri Napoli batte in modo netto (98-71) la formazione friulana dell’APU Udine. La squadra partenopea sfoggia una prestazione convincente e strappa gli applausi del pubblico del Palabarbuto. Partita equilibrata nei primi due quarti. Nella terza frazione, la Guerri prende il largo e conclude in surplace. Al termine, decimo posto in classifica e Il rammarico di non aver disputato i play off per soli due punti. Autori di un’ottima prova al tiro Faggian ed El Amin. Contributo rilevante, sotto i tabelloni, di Totè e di capitan Caruso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerri Napoli - Vanoli Basket Cremona | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026 Sullo stesso argomento Napoli Basket, biglietti a prezzi speciali per l'ultima di campionato contro UdineLa Guerri Napoli Basket comunica che sono disponibili i biglietti per la gara in programma domenica 10 maggio alle ore 17:00 presso l’Alcott Arena,... Sconfitta indolore per il Cesena Basket: i Gardens passano al Palaippo nell'ultima di campionatoUltima gara di campionato: in scena la Palaippo con la sfida ai Gardens di Bologna, ininfluente per entrambe per la rispettiva posizione in... Temi più discussi: VIDEO. Guerri Napoli Basket, Repesa in conferenza; Napoli Basketball scatenata: dopo Petrucelli vicino anche Amar Alibegovic; Finale di stagione amaro per l'Apu, a Napoli una sconfitta senza storia; Napoli, la Champions deve attendere: il Bologna vince 3-2 al Maradona. Formia, il Basket4ever vince il triangolare a NapoliDomenica mattina, presso il Centro Ester di Barra, a Napoli, si è svolto il Triangolare Interregionale Fisdir di basket riservato a cestiste e cestisti ... h24notizie.com Napoli Basket, sfuma il sogno play-off: gli azzurri perdono a Reggio EmiliaGli uomini di Repesa, avanti di 8 a inizio terzo quarto, si spengono nell'ultima frazione e cedono di 11 punti ai padroni di casa ... napolitoday.it