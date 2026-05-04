Sconfitta indolore per il Cesena Basket | i Gardens passano al Palaippo nell' ultima di campionato

Nell’ultima giornata del campionato di basket, si è giocata una partita tra Cesena Basket e i Gardens di Bologna al Palaippo. La partita non ha avuto effetti sulla classifica di entrambe le squadre, che si trovavano già fuori dalla zona dei playoff o della retrocessione. La gara si è conclusa con una vittoria indolore per il Cesena Basket, mentre i Gardens hanno concluso la stagione senza modificare il loro piazzamento.

Ultima gara di campionato: in scena la Palaippo con la sfida ai Gardens di Bologna, ininfluente per entrambe per la rispettiva posizione in classifica. La vittoria di Anzola ha già consegnato a Cesena la salvezza matematica, mentre per i Gardens c’è già la certezza dei play off promozione con il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Basket Under 15, al Palaippo di Cesena un torneo interregionale: si sfidano quattro formazioniDa venerdì 1 a domenica 3 maggio, alla Palestra Ippodromo di Cesena, sarà in programma un importante evento a livello nazionale di basket giovanile. Il Poggibonsi la spunta di misura. Scandicci, sconfitta indolore. Finale di campionato in calandoPOGGIBONSI 1 SCANDICCI 0 POGGIBONSI: Pacini, Martucci (74’ Gerbino), Salto, Borri, El Dib, Zuccherato (84’ Ndiaye), Masini (74’ Rodio), Shenaj,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Divisione Regionale 1: Edil Mius Anzola Basket – Cesena Basket 2005 62-66; Empoli-Avellino 1-0, Lovato firma una sconfitta indolore: playoff nelle mani dei biancoverdi; La Lasersoft Riccione Volley riceve Cesena sabato alle 18.00, nell'ultima gara interna della stagione; Tre punti d'oro per la Lasersoft Riccione Volley nel derby con Cesena (3-1). https://www.romagnasport.com/news/basketball-sisters-vs-nuova-virtus-cesena-67-53 - facebook.com facebook