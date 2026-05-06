Napoli Basket biglietti a prezzi speciali per l' ultima di campionato contro Udine

Il Napoli Basket ha annunciato che i biglietti per l’ultima partita di campionato sono in vendita. La gara si terrà domenica 10 maggio alle 17:00 presso l’Alcott Arena e vedrà affrontarsi la squadra locale e l’APU Udine. La società ha reso noti prezzi speciali per l’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale. I biglietti sono disponibili per l’acquisto in vari punti vendita.

La Guerri Napoli Basket comunica che sono disponibili i biglietti per la gara in programma domenica 10 maggio alle ore 17:00 presso l’Alcott Arena, contro l’APU Udine. I tagliandi possono essere acquistati online sul sito Vivaticket e in tutte le ricevitorie autorizzate del circuito. In occasione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sampdoria-Empoli è sfida salvezza: biglietti a prezzi speciali Al Salone del Mobile in treno: biglietti a prezzi speciali (anche a meno di 5 euro)Con Trenord al Salone del Mobile: il treno collega appassionati, curiosi e addetti del settore al più importante appuntamento internazionale per la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una Hotels-Napoli Basket: il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai tifosi napoletani; Basket: UnaHotels-Napoli, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi napoletani; Vietata la vendita dei biglietti di Una Hotels-Guerri Basket ai residenti a Napoli; Biglietti Napoli-Bologna, prezzi e modalità di vendita. Reggio-Napoli, divieto di vendita biglietti ai residenti nella Provincia di NapoliPer la partita tra UNA Hotels Reggio Emilia – Napoli Basket, in programma sabato 3 maggio alle ore 17:00 presso il PalaBigi, sono state disposte specifiche misure relative alla vendita ... pianetabasket.com Vietata la vendita dei biglietti di Una Hotels-Guerri Basket ai residenti a NapoliREGGIO EMILIA – Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri ha emesso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Napoli per la partita Una Hotels Pallacanestro Reggiana-Gu ... reggionline.com Napoli Basket Academy. . Napoli Basket Academy - Ischia isola verde under 19 s - facebook.com facebook Guerri #Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della società x.com