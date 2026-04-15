Mediolanum dona più di 164mila euro a Città della Speranza | un aiuto per la diagnosi dei tumori pediatrici

Una donazione di oltre 164 mila euro è stata effettuata da una nota istituzione bancaria a favore di un'organizzazione dedicata alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici. La somma contribuirà a migliorare le tecniche di diagnosi in un settore che richiede interventi tempestivi e precisi. La donazione ha lo scopo di sostenere progetti specifici legati alla diagnosi precoce e alla ricerca nel campo delle malattie oncologiche infantili.

Una donazione da 164.225 euro per sostenere uno dei fronti più delicati e decisivi della cura dei tumori pediatrici: la diagnosi. È questo il valore del contributo consegnato oggi, mercoledì 15 aprile, all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, dove si è svolta la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Mirano Summer Festival dona 10mila euro alla Fondazione Città della SperanzaUna cena benefica con 100 ospiti ha celebrato il legame tra l'associazione Volare 4. Pasqua solidale nei centri commerciali, l'aiuto di tutti per la Città della SperanzaNasce “Un anno di speranza”, il progetto che consolida e dà continuità alla collaborazione iniziata a Natale dell’anno scorso tra Ipercity e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO | Città della Speranza: Banca Mediolanum dona oltre 164mila euro alla ricerca; L’universo poetico di Annamaria Farricelli approda alla Galleria della Chiusa di Milano; Grosseto, 25enne scomparsa dopo la serata in discoteca: Aiutaci, tu che eri insieme a lei; La poetica di Annamaria Farricelli alla Galleria della Chiusa di Milano, la presentazione de L’Eco del Silenzio e ABYSSUM. Banca Mediolanum dona 164mila euro a Città della Speranza per ricerca oncoematologiaBanca Mediolanum e Fondazione Mediolanum sostengono Fondazione Città della Speranza di Padova, e oggi la vicepresidente Sara Doris ha consegnato alla fondazione un assegno da 164. (ANSA) ... ansa.it Mediolanum dona più di 164mila euro a Città della Speranza: un aiuto per la diagnosi dei tumori pediatriciOggi, mercoledì 15 aprile, all’Istituto di Ricerca Pediatrica la consegna ufficiale del maxi assegno da parte di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum: il contributo sosterrà il progetto di Diagnos ... padovaoggi.it Un assegno da 164.225 è quello che Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum hanno consegnato questa mattina alla Fondazione Città della Speranza. L'importo stanziato da Mediolanum a fine dicembre 2025 grazie all'iniziativa solidale "Mediolanum - facebook.com facebook