Il mulino ‘fantasma’ di Mezzano Per 75 anni cuore vitale del paese

Un mulino situato nel territorio di Mezzano, attivo dal 1764 al 1839, è scomparso da oltre 75 anni. La scoperta è stata possibile grazie alla testimonianza di una residente del paese, che ha segnalato la presenza di un cippo con l’iscrizione dedicata a questa struttura. Il cippo si trovava nelle vicinanze della sua abitazione, indicando il luogo in cui sorgeva il mulino.

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