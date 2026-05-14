Il mulino ‘fantasma’ di Mezzano Per 75 anni cuore vitale del paese
Un mulino situato nel territorio di Mezzano, attivo dal 1764 al 1839, è scomparso da oltre 75 anni. La scoperta è stata possibile grazie alla testimonianza di una residente del paese, che ha segnalato la presenza di un cippo con l’iscrizione dedicata a questa struttura. Il cippo si trovava nelle vicinanze della sua abitazione, indicando il luogo in cui sorgeva il mulino.
Grazie alla testimonianza della nostra compagna, Costanza Rosini, siamo venuti a conoscenza di un antico mulino oggi scomparso, come attestato dal cippo con l’iscrizione: “Qui sorgeva il molino del Mezzano 1764-1839”, collocato nelle vicinanze della sua abitazione. Appassionati dalla storia mezzanese, abbiamo approfondito l’argomento chiedendo informazioni ad Eliseo Dalla Vecchia, che ci ha fornito le fonti per la nostra ricerca, e alla maestra Cristina Montanari, che ci ha mostrato alcuni aspetti della vita del mulino con una lezione molto interessante. La nascita del mulino a Mezzano si intreccia con la storia del grande progetto di bonifica del territorio a nord di Ravenna, che si presentava paludoso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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