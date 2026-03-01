Sessant’anni a vestire le famiglie cala il sipario sull' attività del paese | Chiudiamo la porta ma non il cuore

Dopo sessant’anni di presenza sul territorio, il negozio di abbigliamento e intimo “Lucia & Irene” di Castrocaro ha deciso di chiudere definitivamente. La famiglia proprietaria ha annunciato la fine dell’attività, ringraziando clienti e collaboratori per il supporto nel corso di questi decenni. La decisione rappresenta la conclusione di un capitolo importante per il negozio, che lascia un segno nel paese.

Addio allo storico negozio di abbigliamento e intimo che ha attraversato le generazioni. Il commosso saluto delle due sorelle sui social: “Siete stati compagni insostituibili di questo lungo viaggio” Un pezzo di storia che se ne va, in punta di piedi e con un immenso carico di gratitudine. Dopo sessant’anni esatti di attività, il negozio di abbigliamento e intimo “Lucia & Irene”, punto di riferimento per intere generazioni a Castrocaro, ha chiuso i battenti. A gestire la storica bottega sono state le due sorelle Lucia e Irene, che hanno accompagnato la vita quotidiana dei loro concittadini per oltre mezzo secolo. La notizia, che ha subito fatto il giro del paese e raccolto centinaia di commenti commossi, è stata affidata a un post su Facebook. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

