A Reggio Calabria si svolgerà il prossimo 17 marzo la Festa della Bandiera, un evento ufficiale che coinvolge la Calabria come sede nazionale. La manifestazione vedrà come protagonisti principalmente gli anziani, coinvolti nelle celebrazioni e nelle attività previste. La città si prepara ad accogliere rappresentanti istituzionali e partecipanti da tutta Italia per questa ricorrenza internazionale.

La Calabria diventerà il palcoscenico nazionale per la celebrazione della Festa internazionale della Bandiera, un appuntamento istituzionale che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 17 marzo. La manifestazione, promossa da AIRA – Anziani Italia Rete Associativa, vedrà l’incontro ufficiale tra la delegazione degli anziani e il presidente dell’Assemblea regionale Salvatore Cirillo all’interno del Palazzo del Consiglio regionale. Questo evento non è una semplice ricorrenza burocratica, ma rappresenta un tentativo concreto di riattivare il tessuto sociale attraverso la partecipazione attiva dei più anziani. L’iniziativa mira a trasformare la memoria storica in uno strumento di coesione civica, utilizzando il simbolo del tricolore come collante tra generazioni diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio ospita la Festa della Bandiera: anziani protagonisti

Articoli correlati

Alfiere del tricolore. Militare del 66° reggimento protagonista alla festa di Reggio: "La bandiera è un punto fermo"È stato il tenente dell’Esercito Vincenzo Bruno, comandante di plotone di una Compagnia fucilieri, l’alfiere della Bandiera di Guerra del 66°...

Festa Nazionale del Tricolore: il 7 gennaio l’Italia celebra la nascita della sua bandieraUna ricorrenza civile che celebra la nascita della bandiera italiana e il suo valore storico, identitario e democratico.

Tutto quello che riguarda Festa della Bandiera

Argomenti discussi: Operazione Nostalgia, festa di calcio a Reggio.

Anziani Italia celebra a Reggio Calabria la Festa internazionale della Bandiera | INFOSarà la Calabria, il prossimo 17 marzo, a ospitare la celebrazione nazionale della Festa internazionale della Bandiera italiana promossa da AIRA – Anziani Italia Rete Associativa. Un appuntamento che ... strettoweb.com

Festa della bandiera sottotono. Interpellanza di Bassi al sindaco: Evento di carattere paesanoL’avvocato Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia in sala del Tricolore e decano dei consiglieri comunali di opposizione a Reggio, ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco Marco Massari e ... ilrestodelcarlino.it