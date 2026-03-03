Domenica 8 marzo alle ore 20.00, il NEST organizza una serata dedicata alla Festa della Donna con lo spettacolo ‘Janare’. L’evento si svolge presso il centro e prevede una rappresentazione teatrale che affronta il tema delle figure femminili legate alle tradizioni popolari. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è previsto per la serata di domenica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 8 marzo alle ore 20.00, in occasione della Festa della Donna, il NEST ospita JANARE, lo spettacolo di Fabio Micera nella forma originale di un “podcast musicale”: un intreccio di teatro contemporaneo, musical e drama-interview che dà voce alle profondità, alle contraddizioni e alle zone d’ombra della condizione femminile. Tra sogni e periferie, verità nascoste e dinamiche tossiche, la voce di Bima guida il racconto di Nina a partire da una domanda che diventa chiave di accesso a memorie e scelte: “Qual è la notte che ha cambiato la tua vita?”. Ne emerge un viaggio intenso e contemporaneo, capace di alternare confessione e immaginazione, fragilità e resistenza, fino a interrogare lo sguardo collettivo sul ruolo della donna nella società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa della Donna, il NEST ospita ‘Janare’

Dadà in "Le fiabe di Donna Ruvia" al NestSul palco del NEST approda Le fiabe di Donna Ruvia, spettacolo teatro-vocale in solo di Dadà, ispirato all’album Core in Fabula.

Unimc ospita la festa della cooperazione europea con altri sette ateneiL’università di Macerata ha ospitato l’evento annuale dell’European Reform University Alliance.

Una selezione di notizie su Festa della Donna

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; 8 marzo 2026, Giornata internazionale della Donna; Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa; 8 Marzo Giornata Internazionale della donna.

Mentelocale Experience, Festa della Donna 2026 a Genova: le celebrazioni, la storia, le interviste alle donne che cambiano il (proprio) mondoIl progetto Mentelocale Experience nasce per guidarvi alla scoperta di Genova e della Liguria in modo completo e immersivo. Ogni settimana selezioniamo un grande evento della nostra regione e lo ... mentelocale.it

Festa della Donna a Milano 2026: musei gratis, serate e tutto ciò che vale davvero l’8 marzoFesta della Donna a Milano l'8 marzo 2026: musei gratuiti per le donne, serate nei locali, cene a tema e idee per una domenica indimenticabile. Guida completa. C'è qualcosa di strano e bello nel fatto ... milanolife.it

Per l'8 marzo, giorno della festa della donna, non regalate mimose ma libri... Perché Perché non appassiscono, perché fanno sognare, pensare, amare, riflettere, piangere, sempre, non solo un giorno all’anno. Perché i libri hanno un cuore, sono lì a portata di - facebook.com facebook