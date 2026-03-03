Festa della Donna il NEST ospita ‘Janare’

Domenica 8 marzo alle ore 20.00, il NEST organizza una serata dedicata alla Festa della Donna con lo spettacolo ‘Janare’. L’evento si svolge presso il centro e prevede una rappresentazione teatrale che affronta il tema delle figure femminili legate alle tradizioni popolari. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è previsto per la serata di domenica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica  8 marzo alle ore 20.00, in occasione della  Festa della Donna, il  NEST  ospita  JANARE, lo spettacolo di  Fabio Micera  nella forma originale di un  “podcast musicale”: un intreccio di  teatro contemporaneo,  musical  e  drama-interview  che dà voce alle profondità, alle contraddizioni e alle zone d’ombra della condizione femminile. Tra sogni e periferie, verità nascoste e dinamiche tossiche, la voce di  Bima  guida il racconto di  Nina  a partire da una domanda che diventa chiave di accesso a memorie e scelte:  “Qual è la notte che ha cambiato la tua vita?”. Ne emerge un viaggio intenso e contemporaneo, capace di alternare confessione e immaginazione, fragilità e resistenza, fino a interrogare lo sguardo collettivo sul ruolo della donna nella società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

