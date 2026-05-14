Il mistero della Pontiac Trans nera di Supercar | è ferma in un museo da anni ma ha preso una multa per eccesso di velocità e non solo
Una Pontiac Firebird Trans Am nera, nota per il suo stile retrò e riconoscibile, si trova in un museo da diversi anni. Recentemente, la vettura ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, anche se non è mai stata guidata sulle strade. La macchina, associata alla famosa serie televisiva degli anni Ottanta, ha suscitato curiosità tra appassionati e addetti ai lavori, considerando che non è stata spostata dal suo posto dal momento dell’ingresso nel museo.
Una Pontiac Firebird Trans Am nera, dal look nostalgico e inconfondibile, alla cui sola vista la mente e i ricordi corrono indietro nel tempo fino agli anni Ottanta e alla celebre serie “Supercar”. Dal 1982 al 1986, ma anche nei decenni successivi con le sue repliche (e un breve sequel), ha incollato al teleschermo milioni di spettatori intenti a seguire le avventure del giustiziere David Hasselhoff, nei panni di Michael Knight, in compagnia della sua fedele – ma spesso irriverente – automobile, completamente automatizzata, dotata di voce e personalità controllate dall’intelligenza artificiale, di nome KITT. Una replica esatta del celebre modello è esposta e ferma da anni in un museo dell’Illinois. 🔗 Leggi su Open.online
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