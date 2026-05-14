Il mistero della Pontiac Trans nera di Supercar | è ferma in un museo da anni ma ha preso una multa per eccesso di velocità e non solo

Una Pontiac Firebird Trans Am nera, nota per il suo stile retrò e riconoscibile, si trova in un museo da diversi anni. Recentemente, la vettura ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, anche se non è mai stata guidata sulle strade. La macchina, associata alla famosa serie televisiva degli anni Ottanta, ha suscitato curiosità tra appassionati e addetti ai lavori, considerando che non è stata spostata dal suo posto dal momento dell’ingresso nel museo.

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