Le 41 località del Ticino in cui i frontalieri e non solo rischiano la multa per eccesso di velocità

Nel Canton Ticino sono in corso controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio. In totale, 41 località sono interessate dai controlli, che coinvolgono sia i frontalieri sia altri conducenti. Le forze dell’ordine hanno installato numerosi dispositivi per verificare il rispetto dei limiti di velocità e multare chi supera i limiti consentiti.