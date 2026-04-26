Le 41 località del Ticino in cui i frontalieri e non solo rischiano la multa per eccesso di velocità
Nel Canton Ticino sono in corso controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio. In totale, 41 località sono interessate dai controlli, che coinvolgono sia i frontalieri sia altri conducenti. Le forze dell’ordine hanno installato numerosi dispositivi per verificare il rispetto dei limiti di velocità e multare chi supera i limiti consentiti.
Nuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio cantonale. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e moderare la velocità, in particolare sulle principali direttrici di traffico, comprese.🔗 Leggi su Quicomo.it
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