Il mio ex folle di gelosia | vi racconto il mio incubo

Una donna ha condiviso la sua esperienza riguardo a una relazione sentimentale iniziata con entusiasmo, ma poi degenerata in un rapporto difficile. Dopo aver convissuto con il partner, ha descritto un cambiamento nel comportamento di lui, caratterizzato da un’intensa gelosia che ha portato a tensioni quotidiane. La narrazione evidenzia come l’amore iniziale si sia trasformato in una situazione complessa, fino a diventare un vero e proprio incubo.

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Sembrava dovesse essere il suo principe azzurro, poi la convivenza e quell’amore che era diventa sempre più ‘tossico’ fino a trasformarsi nel suo peggiore incubo. Un incubo che si è concluso con la condanna del compagno ad un anno di reclusione, più 1800 euro di multa, dieci mesi e 1200 euro di multa, la sua ex convivente a cinque mesi più 200 euro di multa. I reati, a vario titolo, sono quelli di minaccia, ricettazione e appropriazione indebita. Gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento parziale per un totale di 12mila. La vittima, Valentina Ciarrocchi, una 40enne di Sant’Elpidio a Mare, si era infatti costituita parte civile con l’avvocatessa Luciana Tosoni (insieme nella foto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il mio ex folle di gelosia: vi racconto il mio incubo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Leggi anche: Gianluigi Paragone: «Vi racconto il mio Umberto Bossi» Giovanni Scifoni: vi racconto il mio San FrancescoNel 2026 ricorrono gli Ottocento anni dalla morte del Santo probabilmente più amato al mondo: San Francesco.