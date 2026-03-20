Gianluigi Paragone | Vi racconto il mio Umberto Bossi

Il leader della Lega è scomparso all'età di 84 anni. La sua figura ha segnato profondamente la scena politica italiana e oggi vengono condivisi ricordi e testimonianze sulla sua vita e carriera. Recentemente, un commentatore ha raccontato dettagli sulla personalità e il percorso di Bossi, offrendo una versione diversa da quella che si conosceva. Le narrazioni su di lui continuano a essere al centro dell'attenzione pubblica.

Il capo della Lega è morto a 84 anni. Ha cambiato la politica e oggi viene raccontato un po' diversamente da come era in realtà. Ricordi di chi lo ha conosciuto bene. L’Italia affossa la definizione biologica di genere. Non è bastata la petizione organizzata online per ottenere il risultato sperato da Pro Vita & Famiglia. Anche il nostro Paese ha votato sì all’Onu sull’ideologia gender e ora Antonio Brandi, presidente dell’associazione, chiede che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva la diretta responsabilità di indicare le linee guida alla delegazione italiana in Commissione, chiarisca il perché di quel voto. Come spiega... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gianluigi Paragone: «Vi racconto il mio Umberto Bossi» Articoli correlati Leggi anche: Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Leggi anche: Umberto Bossi e il come eravamo della Lega. Il racconto di D’Anna Una selezione di notizie su Gianluigi Paragone 4disera, Paragone smaschera Musk: Perché torna a fare l'imprenditoreTerre rare e politica statunitense. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 1 giugno su Rete4. Ospite in studio Gianluigi Paragone che svela i reali motivi per cui Elon Musk tornerà a ... iltempo.it Mes, Paragone: M5s si rimangia programma elettorale, raccontano palle di NataleIl M5s ha vinto le elezioni con programma che diceva di cancellare Mes, ora votano riforma che è addirittura peggiorativa. Hanno fatto sparire il programma elettorale e raccontano palle di Natale. Lo ... affaritaliani.it