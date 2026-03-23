Giovanni Scifoni | vi racconto il mio San Francesco

Nel 2026 ricorrono gli Ottocento anni dalla morte del Santo probabilmente più amato al mondo: San Francesco. Tra le rappresentazioni a lui dedicate ne spicca una, capace di regalare al “poverello d’Assisi” una personalità non solo grandiosa e iconica, ma anche fresca e “pop”, proprio come popolare. Perché San Francesco aveva una dote innata di incantare le folle. Un personaggio più umano, con le proprie debolezze, e per questo capace di attirare ancora più amore e ammirazione. A raccontarlo in giro per tutta Italia per il terzo anno consecutivo con “FRA’ – San Francesco la superstar del Medioevo” è Giovanni Scifoni, attore dalle mille sfaccettature, maestro nel trattare temi di alto spessore con semplicità, rispetto e divertimento. 🔗 Leggi su Panorama.it

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