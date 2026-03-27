Il ministro della difesa israeliano ha dichiarato che chiunque si opponga ai loro interessi pagherà un prezzo pesante, in un contesto di escalation tra Israele e Iran. Le autorità israeliane hanno annunciato la possibilità di una nuova fase di intensificazione del conflitto con l’Iran, segnando un aumento delle tensioni nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Escalation annunciata da Israele. Israele prevede una nuova fase di intensificazione del conflitto con l’Iran. Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che gli attacchi diventeranno più frequenti e verranno estesi a ulteriori obiettivi strategici, accusando Teheran di continuare a colpire aree civili attraverso il lancio di missili. Le accuse a Teheran. Secondo Katz, gli avvertimenti lanciati da Israele non hanno avuto alcun effetto deterrente, motivo per cui il Paese è pronto a inasprire ulteriormente la propria risposta militare. “ Pagheranno un prezzo pesante ”, ha affermato, ribadendo la determinazione israeliana nel contrastare le operazioni iraniane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, Katz, ministro della difesa israeliano: “Pagheranno un prezzo pesante”

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