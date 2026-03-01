Khamenei è morto Teheran conferma | 40 giorni di lutto Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi L’Iran attacca Israele e basi Usa Nuove esplosioni e paura a Dubai e Doha

Teheran annuncia la morte di Khamenei e stabilisce un lutto di quarantacinque giorni, mentre si comunica anche la morte del ministro della difesa Mousavi in circostanze ancora da chiarire. L’Iran ha condotto attacchi contro obiettivi israeliani e basi statunitensi, mentre a Dubai e Doha si registrano nuove esplosioni che generano paura tra la popolazione. La situazione rimane tesa nella regione.

Donald Trump nella notte: “L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano”. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente Donald Trump ha replicato ai Pasdaran, che hanno minacciato "l'offensiva più feroce della storia" contro Israele e Stati Uniti. In un post su Truth il presidente americano avverte: "L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. È meglio che non lo facciano, però, perché se lo faranno, li colpiremo con una forza che non è mai stata vista prima". Abdolrahim Mousavi, nominato capo di stato maggiore delle forze armate iraniane nel giugno 2025, è stato ucciso durante gli attacchi congiunti all'Iran di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele.

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

