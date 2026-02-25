Musei italiani parte Felicità | la campagna del Ministero sulle note di Raffaella Carrà

Il patrimonio culturale italiano diventa movimento, musica, corpi, emozioni. Si intitola “Felicità” la nuova campagna di comunicazione lanciata dal Ministero della Cultura per promuovere il Sistema museale nazionale e l’app Musei Italiani, piattaforma digitale sviluppata dalla Direzione generale Musei nell’ambito del PNRR Accessibilità. Presentata il 24 febbraio 2026, la campagna si sviluppa come un grande affresco corale girato in quasi quaranta luoghi della cultura italiani, con la regia di Luca Finotti e la direzione artistica di Paola Manfrin. Il risultato è un racconto immersivo che mette al centro non solo i musei, ma le persone che li attraversano. Un film corale sulle note di Raffaella Carrà. Il video è accompagnato da “Felicità, tà, tà”, brano iconico di Raffaella Carrà, simbolo pop per eccellenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

