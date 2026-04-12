Milan in caduta libera | dal sogno scudetto alla Champions League ora a rischio! Allegri vede i fantasmi del passato

Il Milan si trova in una fase difficile della stagione, con risultati che hanno ridotto notevolmente le possibilità di ottenere il titolo di campione e di qualificarsi alla Champions League. La squadra ha accusato una serie di sconfitte, portando l’allenatore a riflettere su problemi passati e presenti. La situazione attuale mette in discussione la posizione in campionato e le prospettive europee del club.

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