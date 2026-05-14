Nel 2025, il mercato italiano dei casinò ha visto l’assegnazione di 52 concessioni a 46 operatori, secondo il nuovo bando pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Lo Stato ha incassato 364 milioni di euro attraverso queste concessioni. La crescita delle assegnazioni ha portato a una maggiore presenza di operatori nel settore, aumentando la concorrenza tra le diverse aziende.

Nel 2025 è arrivato il nuovo bando ADM, sono state assegnate 52 concessioni a 46 operatori e lo Stato ha incassato 364 milioni di euro. Il settore dei casinò online è in crescita del 18,4%, il gioco a distanza ha raggiunto i 17 milioni di conti attivi ed è arrivato a 13,2 miliardi di euro in ricariche. Per capire perché l’Italia stia attirando così tanti capitali nel gioco online bisogna partire da un dettaglio che non deve passare inosservato. Il mercato è grande, è regolato ed è sempre più digitale, ma soprattutto chiede esperienze semplici, veloci e riconoscibili. Oggi, gli utenti cercano i casino bonus senza deposito e senza documento che fino a poco tempo fa sembravano di nicchia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Il mercato italiano dei casinò attrae investimenti da parte degli operatori, la concorrenza si intensifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mercato immobiliare in Italia tra solidità dei fondamentali e nuova selettività degli investimentiNonostante un contesto internazionale ancora segnato da incertezze macroeconomiche e tensioni geopolitiche, il mercato immobiliare italiano conferma...

Leao e Bastoni sul mercato? Inter e Milan meritano investimenti da parte di Oaktree e RedBirdComunque si concluda la stagione, Inter e Milan sono pienamente allineate agli obiettivi consegnati all’inizio e nel caso di Chivu stanno anche...

Temi più discussi: Aprile positivo per il mercato italiano: +11,6%. Ibride regine delle vendite; Smart City, mercato da 1 miliardo: le strategie dei Comuni post Pnrr; Videogiochi, in Italia il mercato vale 2,4 miliardi di euro; Mercato Smart City Italia: 1 comune su 5 non ha piano post PNRR.

Il comparto dei pagamenti digitali consolida la propria egemonia nel mercato ecommerce italiano. Secondo i dati del rapporto Netcomm-Politecnico di Milano presentati all'apertura del summit 2026, il Digital Wallet si conferma lo strumento preferito da... x.com

Il mercato dei videogiochi in Italia è stabile a 2,4 miliardiIl mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile. Dopo la crescita degli ultimi anni, il settore entra in una fase di consolidamento, mentre si trasformano le modalità di consumo: gli ... quotidiano.net

In Italia i videogiocatori stanno abbandonando il fisicoSono 14,2 milioni gli italiani che giocano ai videogiochi ogni settimana, per quasi 8 ore in media. Un mercato da 2,4 miliardi in evoluzione strutturale. spaziogames.it