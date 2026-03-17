Le formazioni di Inter e Milan sono pronte a affrontare una stagione che si avvia alla conclusione, con entrambe le società che si sono mantenute fedeli agli obiettivi iniziali e, in alcuni casi, hanno superato le aspettative. Sul mercato si parla di possibili cessioni di giocatori come Leao e Bastoni, mentre le due squadre si preparano a una finestra estiva di investimenti significativi, con l’interesse di grandi fondi come Oaktree e RedBird.

Comunque si concluda la stagione, Inter e Milan sono pienamente allineate agli obiettivi consegnati all’inizio e nel caso di Chivu stanno anche facendo meglio del previsto, la prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti nella Milano del calcio. Non una novità in casa rossonera, visto che un anno fa la mancata qualificazione alla Champions League spinse la dirigenza di Casa Milan a un profondo restyling della rosa da consegnare a Max Allegri, un po’ per la necessità di rinforzarla e molto per limitare i danni economici della cacciata dall’Europa che conta. A differenza della scorsa estate, però, la rifondazione riguarderà entrambe le sponde del Naviglio e le prime avvisaglie sono evidenti già in questa primavera in cui Inter e Milan ancora corrono verso il traguardo ma già rivolgono un pensiero a quello che sarà. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leao e Bastoni sul mercato? Inter e Milan meritano investimenti da parte di Oaktree e RedBird

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