Nonostante un contesto internazionale ancora segnato da incertezze macroeconomiche e tensioni geopolitiche, il mercato immobiliare italiano conferma segnali di stabilità e crescita. I dati più recenti evidenziano un sistema solido, investimenti in ripresa e una crescente attenzione alla qualità degli asset e alla sostenibilità delle operazioni, delineando una fase più matura e selettiva per operatori e investitori In un contesto europeo che si avvicina alla soglia dei mille miliardi di euro di volumi complessivi, il mercato immobiliare italiano consolida la propria traiettoria di crescita. Investimenti in ripresa, maggiore selettività dei capitali e centralità di asset come living, hospitality e retail delineano uno scenario più maturo e strutturato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mercato immobiliare in Italia tra solidità dei fondamentali e nuova selettività degli investimenti

Leggi anche: Hotel di lusso: l’Italia è il mercato più attrattivo d’Europa, la nuova capitale degli investimenti

Crisi di fiducia nel mercato immobiliare: l’allarme GBC Italia sulla tutela degli acquirenti(Adnkronos) – Il rallentamento e la sospensione di numerosi interventi edilizi in ambito urbano stanno generando effetti sistemici che minacciano la...

Temi più discussi: Mercato immobiliare in Italia, nel 2025 investimenti record: superano i 12,6 miliardi di euro; PwC, il mercato immobiliare italiano vola nel 2025; Mercato immobiliare in crescita: ecco dove conviene comprare casa; Mercato immobiliare italiano 2025 a quota 12,6 miliardi (+28%).

Mercato immobiliare in crescita: ecco dove conviene comprare casaIl mercato immobiliare è in forte crescita, i tassi italiani sono tra i più convenienti d'Europa. Scopri dove conviene comprare casa e come orientarsi nel mercato mutui. mutuionline.it

Mercato immobiliare: Padova frena e scivola al 90° posto in ItaliaNei primi nove mesi del 2025 le compravendite di case e in città calano dell’1,2% mentre crescono nel resto del Paese cresce: Fimaa Confcommercio indica tra le cause i prezzi elevati e le difficoltà d ... padovaoggi.it

Guida al mercato immobiliare aretino 2026. Qui crescerà il valore: l'analisi per quartiere. Il caso Cortona x.com

Il Festival della musica spinge il mercato immobiliare di Sanremo: prezzi fino a 5.000 €/mq e affitti brevi a 650 euro a notte per un bilocale - facebook.com facebook