Il mercatino dello Zen bloccato per il funerale di un pregiudicato | il Comune vuole spiegazioni dagli ambulanti ed è polemica
Una settimana fa, il mercatino dello Zen non è stato allestito a causa di un ordine diffuso tramite social network dalla figlia di un pregiudicato. L'evento riguardava il funerale di Carmelo Barone, la cui cerimonia si è svolta senza la presenza delle bancarelle abituali. Il Comune ha richiesto chiarimenti agli ambulanti coinvolti, mentre si susseguono polemiche sulla gestione dell’area e sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione delle attività in quella giornata.
Una settimana fa non montarono le bancarelle al mercatino dello Zen accogliendo l'ordine via social della figlia di un pregiudicato, Carmelo Barone, del quale si svolgeva il funerale. Oggi il Comune chiede spiegazioni "urgenti" agli ambulanti. Lo fa con una lettera notificata dai vigili urbani ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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