Il mercatino dello Zen bloccato per il funerale di un pregiudicato | il Comune vuole spiegazioni dagli ambulanti ed è polemica

Una settimana fa, il mercatino dello Zen non è stato allestito a causa di un ordine diffuso tramite social network dalla figlia di un pregiudicato. L'evento riguardava il funerale di Carmelo Barone, la cui cerimonia si è svolta senza la presenza delle bancarelle abituali. Il Comune ha richiesto chiarimenti agli ambulanti coinvolti, mentre si susseguono polemiche sulla gestione dell’area e sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione delle attività in quella giornata.

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