La Vardera Argiroffi e Forello denunciano | Mercatino fermato allo Zen con metodi mafiosi per consentire un funerale

Tre rappresentanti di venditori ambulanti hanno segnalato che, a causa di un funerale di una persona collegata a ambienti criminali, il mercato rionale dello Zen è stato sospeso. La decisione di bloccare l’attività commerciale riguarda il divieto di montare le bancarelle nel giorno stabilito, con modalità che, secondo le denunce, sarebbero riconducibili a metodi mafiosi. La misura ha provocato disagi tra i partecipanti abituali alla manifestazione.

Venditori ambulanti costretti a non montare le bancarelle allo Zen per il consueto mercato rionale del giovedì a causa del funerale di un soggetto vicino ad ambienti criminali. A denunciare quanto accaduto oggi sono il deputato regionale Ismaele La Vardera e i consiglieri comunali Giulia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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