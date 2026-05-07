VIDEO | Il mercatino dello Zen bloccato per un funerale poi la sosta davanti al Pagliarelli per i saluti dal carcere
Nel quartiere Zen, il mercatino locale è stato temporaneamente chiuso a causa di un funerale, mentre alcuni presenti si sono fermati davanti al carcere Pagliarelli per salutare una persona deceduta. Prima di essere portato al cimitero per la sepoltura, coloro che avevano un legame stretto con lui hanno deciso di rendergli omaggio direttamente dalle celle del penitenziario. La scena si è svolta tra momenti di commozione e saluti silenziosi.
Prima di portarlo al cimitero per seppellirlo, le persone più vicine a lui in vita hanno deciso di fargli omaggiare un ultimo tributo direttamente dalle celle del Pagliarelli. Una scena ripresa con lo smartphone e pubblicata sui social: le immagini mostrano il carro funebre, su cui si trova la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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