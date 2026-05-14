Il Mattino | Napoli sei ore a Castel Volturno Conte furioso

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Castel Volturno è rimasta al centro di una settimana caratterizzata da tensioni e discussioni tra i membri dello staff e i giocatori. La situazione ha portato a una lunga giornata di circa sei ore di incontri e confronti, durante i quali sono stati espressi nervosismo e insoddisfazione. La partita ha avuto ripercussioni anche sull’umore della squadra e sulla gestione interna del club.

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"> Cinque giorni di tensione, riflessioni e cattivi pensieri agitano Castel Volturno dopo la pesante sconfitta contro il Bologna. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il clima in casa Napoli è improvvisamente cambiato: la serenità delle settimane precedenti ha lasciato spazio a nervosismo, dubbi e grande pressione in vista della delicata sfida contro il Pisa. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, Antonio Conte non ha affatto gradito la prestazione offerta dalla squadra lunedì sera. Il tecnico azzurro avrebbe puntato il dito soprattutto contro l’atteggiamento dei suoi giocatori, deluso dall’incapacità del Napoli di conquistare almeno un punto in una partita considerata fondamentale per la corsa Champions.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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