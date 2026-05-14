Il Mattino | Napoli sei ore a Castel Volturno Conte furioso

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Castel Volturno è rimasta al centro di una settimana caratterizzata da tensioni e discussioni tra i membri dello staff e i giocatori. La situazione ha portato a una lunga giornata di circa sei ore di incontri e confronti, durante i quali sono stati espressi nervosismo e insoddisfazione. La partita ha avuto ripercussioni anche sull’umore della squadra e sulla gestione interna del club.

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