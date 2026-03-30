Napoli ore decisive per Lukaku | Conte e De Laurentiis lo aspettano a Castel Volturno ma…Cosa filtra in vista del Milan e del suo futuro

A Castel Volturno, il rientro di Romelu Lukaku è atteso tra le tensioni di un caso disciplinare interno e le attese di allenatore e presidente. Mentre si preparano incontri con il Milan, la situazione del centravanti resta al centro delle attenzioni. La presenza di Lukaku nel centro sportivo viene monitorata in vista delle prossime decisioni relative al suo ruolo nel team.

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