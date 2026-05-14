Il matrimonio di Micaela Ramazzotti si è svolto con grande attenzione ai dettagli, includendo tre cambi d'abito e una torta a cinque piani. L'evento è stato caratterizzato da un allestimento curato e da momenti che hanno attirato l'attenzione degli invitati. La sposa ha sfoggiato diversi abiti durante la giornata, mentre la torta nuziale ha rappresentato uno degli elementi più visibili della cerimonia.

Il matrimonio di Micaela Ramazzotti è stato meraviglioso, curato in ogni dettaglio, con tre cambi d’abito e una torta a cinque piani. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati martedì 12 maggio nel Castello di Rosciano, in Umbria. Un matrimonio da favola, con tre cambi d’abito, una madrina d’eccezione e una torta speciale. Il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, celebrato martedì 12 maggio, è stato un evento curato nei minimi dettagli. La scelta della location è ricaduta sul Castello di Rosciano, in Umbria, una fortezza medievale resa incredibilmente romantica, davvero da favola. A officiare il rito civile è stata Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, molto amica della coppia, che per l’occasione ha indossato la fascia tre colori.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il matrimonio da film di Micaela Ramazzotti: il dettaglio che tutti hanno notato

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