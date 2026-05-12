Micaela Ramazzotti oggi sposa Claudio Pallitto il matrimonio sarà officiato da Francesca Fagnani

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si terrà il matrimonio tra l'attrice e il suo partner, iniziato nel 2023. La cerimonia sarà officiata da un'ente incaricato, noto come Francesca Fagnani. La coppia ha scelto di celebrare il loro matrimonio in una località non specificata, con la presenza di amici e familiari. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell'evento.

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Micaela Ramazzotti è pronta a convolare a nozze con Claudio Pallitto, dopo un amore iniziato nel 2023. La cerimonia è prevista per oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia e all'insegna della riservatezza. A officiare la cerimonia sarà Francesca Fagnani, con cui la sposa ha stretto un rapporto dopo l'intervista a Belve.🔗 Leggi su Fanpage.it

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