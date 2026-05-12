Micaela Ramazzotti oggi sposa Claudio Pallitto il matrimonio sarà officiato da Francesca Fagnani

Oggi si terrà il matrimonio tra l'attrice e il suo partner, iniziato nel 2023. La cerimonia sarà officiata da un'ente incaricato, noto come Francesca Fagnani. La coppia ha scelto di celebrare il loro matrimonio in una località non specificata, con la presenza di amici e familiari. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell'evento.

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