Un’esperienza unica ha unito bambini di zone montane e costiere in un incontro tra mare e montagna. Durante l’evento, i giovani provenienti da località di alta quota hanno incontrato i loro coetanei che vivono vicino al mare, condividendo momenti e attività. L’iniziativa si è svolta nel comune di Careggine, dove si è assistito a uno scambio tra i piccoli, abituati a diverse realtà ambientali.

CAREGGINE Il mare incontra la montagna, anzi, i bambini che vivono in paesi montani hanno incontrato i loro coetanei abituati a respirare quotidianamente la salsedine. Con questi presupposti di base è nato il progetto " Sale e Neve ", una sorta di gemellaggio, unico nel suo genere, che ha ufficialmente preso il via nei giorni scorsi nel piccolo comune di Careggine, in Garfagnana, nel cuore del Parco delle Alpi Apuane. Protagonisti gli alunni della Scuola Primaria di Careggine che, insieme ai compagni delle scuole di Marciana, uno dei borghi più antichi e suggestivi dell’Isola d’Elba situato sulle pendici del Monte Capanne, e dell’Isola di Capraia, perla selvaggia d’origine vulcanica nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, hanno dato vita vita a un’amicizia speciale nel segno dell’ambiente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un gemellaggio speciale tra montagna e mare

**Riserve naturali della Sicilia: tra montagna e mare si celebra la biodiversità protetta**Le riserve naturali protette della Sicilia, da Zingaro a Punta Bianca, saranno al centro di un evento promozionale che si svolgerà dal 4 al 6...

Vivere in un paese di montagna. Premilcuore per noi è specialePremilcuore è un piccolo paese di montagna che si trova in provincia di Forlì-Cesena e conta circa 700 abitanti.