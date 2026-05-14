Il mare di Bacoli ha riaperto l'epatite A non c'è più Ma la crisi ha lasciato 350mila euro di danni agli allevatori di mitili

Il mare di Bacoli ha riaperto dopo che i campioni analizzati dall'Istituto Zooprofilattico sono risultati negativi cinque volte consecutive per l’epatite A. Il Lago Fusaro, noto per la produzione di cozze, richiede ancora alcune settimane di controlli prima di poter essere riaperto. Nel frattempo, gli allevatori di mitili hanno subito danni stimati in 350.000 euro a causa della crisi che ha coinvolto la zona.

I campionamenti dell'Istituto Zooprofilattico sono tornati negativi cinque volte di fila; per il Lago Fusaro, storicamente legato alla produzione di cozze, ci vorrà ancora qualche settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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