Il marchio di qualità del Comune La prima DeCo alla patata di Oreno | Rafforziamo l’identità culturale

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vimercate ha ufficialmente riconosciuto la prima De.Co. dedicata alla patata di Oreno, un marchio di qualità che mira a tutelare e valorizzare le produzioni locali. Questa decisione rappresenta un passo concreto per proteggere memoria, territorio e identità culturale legate alle eccellenze del territorio. La denominazione è stata adottata come strumento di tutela e promozione delle produzioni tradizionali, rafforzando la presenza di queste nel panorama locale.

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Non soltanto un marchio, ma un modo per difendere memoria, territorio e identità collettiva. Vimercate sceglie di puntare sulle proprie eccellenze e battezza ufficialmente la Denominazione Comunale, De.Co., approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Una decisione che guarda oltre la semplice valorizzazione gastronomica e punta a trasformare prodotti, ricette e tradizioni artigianali in elementi distintivi della zona. L’obiettivo è infatti promuovere e tutelare quelle produzioni che raccontano la storia della città, il suo patrimonio culturale e il legame profondo tra comunità e territorio. "La De.Co. non è una certificazione di qualità, ma un riconoscimento istituzionale che rafforza l’identità locale e promuove economia, turismo e tradizioni", spiega Vittoria Gaudio, assessora allo Sviluppo economico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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