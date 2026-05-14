Il maltempo si fa sentire su tutto il Nord Italia, con temperature in calo e neve che torna a cadere in alcune zone. La giornata è caratterizzata da piogge e temporali che vanno da locali a diffusi, causando disagi e allerta sulla regione. Le condizioni meteo sono state giudicate instabili dal servizio meteorologico, che ha emesso allerte per vari territori.

La giornata odierna vedrà un ritorno di condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali da sparsi a diffusi. Tra venerdì e sabato peggioramento meteo che interessa il Centro-Nord con fenomeni anche intensi e progressivo calo della quota neve, fin verso i 1200-1300 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Maltempo in arrivo poi anche al Sud e generale calo delle temperature che si porteranno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella seconda parte del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano che il tempo dovrebbe volgere verso un generale miglioramento con residua instabilità pomeridiana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il maltempo non lascia scampo: crollo delle temperature e ritorna pure la neve

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Allerta maltempo al centro sud. Neve al nord

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