Italia nel gelo improvviso | neve in pianura e crollo delle temperature

Roma - Un’irruzione artica riporta l’inverno su tutto il Paese con neve a bassa quota, venti forti e un brusco calo termico tra metà settimana e weekend Un’improvvisa ondata di aria artica è pronta a riportare condizioni pienamente invernali sull’Italia, con un deciso peggioramento atteso da mercoledì sera. Le previsioni indicano un ritorno della neve fino a quote molto basse, localmente anche in pianura, accompagnata da venti intensi e un marcato calo delle temperature. Il fronte freddo, in arrivo dalle alte latitudini europee, raggiungerà inizialmente le Alpi, dove le prime nevicate interesseranno i settori di confine tra Valle d’Aosta, Alto Adige e le aree limitrofe ad Austria e Slovenia, con accumuli significativi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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