Passerini Landi ultimo appuntamento del gruppo di lettura Trame in biblioteca
Mercoledì 13 maggio alle ore 16 si terrà l’ultimo incontro del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”. L’evento è aperto a chi desidera partecipare e si svolgerà presso la biblioteca locale. Si tratta del quarto e conclusivo appuntamento di questa stagione, organizzato per favorire la discussione sui libri scelti e coinvolgere i partecipanti in una serie di incontri mensili.
Mercoledì 13 maggio alle ore 16 ultimo appuntamento – aperto a tutti - del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”. Si parlerà del libro “Lezioni” (Einaudi, 2023) di Ian McEwan. Il testo ruota attorno a un interrogativo: chi è davvero Roland Baines? È il bambino pieno di talento che subisce le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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