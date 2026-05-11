Passerini Landi ultimo appuntamento del gruppo di lettura Trame in biblioteca

Mercoledì 13 maggio alle ore 16 si terrà l’ultimo incontro del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”. L’evento è aperto a chi desidera partecipare e si svolgerà presso la biblioteca locale. Si tratta del quarto e conclusivo appuntamento di questa stagione, organizzato per favorire la discussione sui libri scelti e coinvolgere i partecipanti in una serie di incontri mensili.

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