Mercato immobiliare di lusso in crescita Milano al top

Il mercato immobiliare di lusso in Italia sta crescendo, con Milano che si conferma come la città più dinamica in questo settore. Secondo i dati presentati dall'agenzia immobiliare internazionale, i risultati del “Market Report Italia 2026” sono stati elaborati con il supporto scientifico di un istituto di ricerca. La relazione analizza le tendenze e le performance del segmento premium nel paese, evidenziando un aumento delle transazioni e dei prezzi nelle aree più esclusive.

ROMA (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati del “Market Report Italia 2026” dedicato al mercato immobiliare premium e realizzato con il supporto scientifico di Nomisma. Il Report offre una panoramica complessiva della congiuntura immobiliare del Paese nel mercato del pregio, fornendo un'analisi dettagliata e approfondita delle aree geografiche presidiate da Engel & Vòlkers sull'intero territorio nazionale nel corso del 2025. ‘Siamo felici di presentare i risultati della seconda edizione del nostro Market Report Italia. Il mercato immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo: le proprietà... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mercato immobiliare di lusso in crescita, Milano al top Leggi anche: Case da 8 milioni e super attici (ormai introvabili): come va il mercato immobiliare del lusso a Milano Mercato immobiliare a Varese, la mappa: lago Maggiore al top, Cassano Magnago low costVarese, 26 marzo 2026 – È vivace il mercato immobiliare della provincia di Varese. MERCATO IMMOBILIARE: NESSUNO NE PARLA | LA BOLLA 2026 Temi più discussi: Mercato immobiliare di lusso: quali sono le località italiane più richieste; Guerra in Medio Oriente: Milano diventa la nuova Dubai? Il ritorno dei capitali di lusso; Da Tokyo a Cape Town passando per New York. Ecco come cambieranno i prezzi delle case di lusso nel mondo; Ville e casali extra lusso, è boom di vendite in Versilia – I motivi, chi compra e le tendenze. Mercato immobiliare di lusso in crescita, Milano al topROMA (ITALPRESS) - Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati del Market Report Italia 2026 dedicato al mercato immobiliare premium e realizzato c ... italpress.com Case di lusso, boom di investimenti al Sud, il Nord punta sulla residenzaL’acquisto della prima abitazione traina il Settentrione, il Mezzogiorno meta preferita per chi cerca rendimento, Sardegna regina dei prezzi ... ilsole24ore.com Non è più una sorpresa: nel 2025 il mercato immobiliare di pregio in provincia di Siracusa continua ad attirare sempre più acquirenti internazionali. Secondo i dati di Gate-away.com, la Sicilia si conferma tra le mete più ambite per chi cerca ville di lusso, masse - facebook.com facebook Nel mercato immobiliare è il terrazzo a fare la differenza x.com