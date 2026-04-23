Design Week 2026 Stella Confindustria Nautica | Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico

Durante la Design Week 2026, un rappresentante di Confindustria Nautica ha commentato che il Design Innovation Award rappresenta un’opportunità per valorizzare il Salone Nautico. La premiazione, che si svolgerà durante l’evento, riconosce progetti innovativi nel settore nautico, indipendentemente da approvazioni esterne. La manifestazione si svolge in un contesto di esposizioni e incontri dedicati all’industria del design e della nautica.

(Adnkronos) – “Il Design Innovation Award di Confindustria Nautica è il riconoscimento indipendente che abbiamo lanciato nel 2020, un anno particolarmente difficile e instabile a causa della pandemia da Covid in cui, però, il Salone Nautico Internazionale a Genova è riuscito a svolgersi in presenza e in sicurezza, unico evento europeo del comparto. Questo premio, che riconosce l’eccellenza progettuale e promuove una cultura dell’innovazione sostenibile nella nautica, ha rappresentato una scelta coraggiosa e un atto di responsabilità non simbolico, attraverso il quale trasformare un momento di profonda incertezza in un'occasione di rilancio e di posizionamento per il Salone nautico".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Design Week: la mappa dei primi eventi imperdibili; Auto alla Milano Design Week 2026: quali vedere tra concept, anteprime e prototipi | Quattroruote.it; Le scarpe sono le vere protagoniste della Milano Design Week. E tu quali hai scelto?; Dimmi quanto tempo hai, ti dirò cosa vedere alla Milano Design Week 2026 (senza FOMO).

Design Week 2026, Stella (Confindustria Nautica): Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico(Adnkronos) – Il Design Innovation Award di Confindustria Nautica è il riconoscimento indipendente che abbiamo lanciato nel 2020, un anno particolarmente difficile e instabile a causa della pandemia ... notizie.it

Alla Milano Design Week 2026 la musica trasforma la settimana del design in un festival musicaleListening Room o Soft Clubbing? Musica sperimentale o concerti live? Il meglio del meglio di questa Design Week ... gqitalia.it

Elodie e Franceska Nuredini insieme alla Design Week, ma questa volta con uno stile diverso dal solito. Al party milanese abbandonano mini dress e tacchi a spillo, puntando su look casual tra felpe oversize e jeans https://fanpa.ge/e1hrs - facebook.com facebook

Una Design Week a misura di cane e gatto: dalla cuccia refrigerante a quella che abbatte l'inquinamento - Foto x.com