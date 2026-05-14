I l secondo giorno del tour reale di Kate Middleton è iniziato con la scuola nel bosco Salvador Allende di Reggio Emilia. Una mattinata immersa nel verde insieme ai bambini per approfondire al meglio il Reggio Emilia Approach. Per affrontare la primavera italiana e la location all’aperto, l a principessa del Galles ha scelto un royal look in armonia con la natura e le temperature: gonna plissettata coloro avorio e blazer gessato color pietra, a metà tra beige, grigio e sabbia. Tonalità perfette per un look minimal chic e pratico. Kate Middleton visita alla scuola dell’infanzia “Salvador Allende” di Reggio Emilia. (Foto di Antonio Calanni POOL AFP via Getty Images) Il tocco chic? Le scarpe di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look minimal chic della principessa del Galles durante la visita alla scuola nel bosco "Salvador Allende" di Reggio Emilia

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