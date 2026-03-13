Rintracciarsi | laboratorio creativo di esplorazione delle esperienze femminili

Sabato 21 marzo, a San Pietro al Natisone, si svolgerà il laboratorio “Rintracciarsi”, promosso dal Comune di San Pietro al Natisone. L’evento si terrà dalle 9:30 alle 11:30 e si inserisce nel mese dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle donne, che si celebra l’8 marzo. L’iniziativa mira a esplorare le esperienze femminili attraverso attività creative e di confronto.

Sabato 21 marzo, dalle 9:30 alle 11:30, a San Pietro al Natisone, si terrà “Rintracciarsi”, un laboratorio promosso dal Comune di San Pietro al Natisone nel mese della Giornata internazionale dei diritti delle donne (8 marzo). L’attività si rivolge a un pubblico femminile: a chi è stata socializzata come donna o si riconosce come tale. Il laboratorio propone di esplorare, attraverso un linguaggio creativo e a partire dalla propria esperienza personale, la complessità dei vissuti femminili. Un foglio bianco, alcuni colori e l’invito a tracciare un autoritratto che non rappresenti il corpo, ma ciò che lo attraversa nella vita quotidiana – emozioni, responsabilità, desideri, bisogni e confini, spesso invisibili o invisibilizzati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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